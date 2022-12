Un Natale fra tradizione, innovazione e tante sorprese quest'anno a Monreale

Un ricco calendario di appuntamenti tra concerti, presepe vivente e feste per i più piccoli

MONREALE, 6 dicembre – E' stata presentata questo pomeriggio nel salone di Casa Cultura ''Santa Caterina'' di Monreale la rassegna di eventi natalizi dal titolo ''In Tempore Nativitatis Domini'', organizzati dall'amministrazione comunale in sinergia con l'arcidiocesi e la fondazione ''Greco Carlino''.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, l'assessore ai Beni Culturali, Letizia Sardisco, l'assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Di Verde, il direttore artistico del cartellone di eventi, Giovan Battista Vaglica.

Tanti gli eventi in programma che avranno inizio già in questi giorni a partire da concerti per pianoforte nella splendida cornice di Villa Savoia e nelle principali chiese cittadine, concerti che utilizzano strumenti della tradizione come il violino barocco, l'oboe barocco e il flauto dolce a cura del Gruppo Mosaico Armonico. Di particolare interesse gli eventi di fine anno tra cui segnaliamo il concerto del Coro Kemonia venerdì 30 dicembre alle 19 presso la parrocchia di Maria SS. del Rosario a Villaciambra con replica il 5 gennaio alle 21 presso la Chiesa di Santa Teresa a Monreale.

Il 27 dicembre sarà la volta della Massimo Youth Orchestra e Cantori'' presso il duomo di Monreale alle 21, mentre da non perdere sarà il concerto a cura del Trio Parisi-Broggini-Gautschi che si terrà alle 19 del 4 gennaio 2023 presso la Chiesa del SS. Crocifisso di Monreale in cui sarà presentata la copia del clavicembalo Ridolfi originario del 1670, realizzata da Ugo Casiglia.

Le vie di Monreale saranno inoltre allietate per tutto il periodo natalizio e fino a venerdì 6 gennaio 2023 a più riprese dalle esibizioni dei tradizionali Zampognari di Monreale per le vie della città a partire da giovedì 22 dicembre alle 17. Tanti i concerti Gospel e l'esibizione dal titolo '' A Soulful Christmas'' di Daria Biancardi giorno 2 gennaio alle 21 in piazza Guglielmo II.

Torna anche quest'anno il presepe vivente dell'associazione T.E.M.A. che sarà allestito a partire dal 22 dicembre presso il collegio di Maria, mentre molti eventi saranno realizzati con la collaborazione della Pro loco. Da non perdere tra le sorprese di questa rassegna, infine, il concerto ''Circus Dance'' di Radio 105 che venerdì 30 dicembre sarà in piazza Guglielmo dalle 18 fino alle 23. Si tratta di un programma fitto di eventi, compresi anche diversi momenti ludici per i bambini, sotto il segno della tradizione, ma ricco anche di elementi innovativi che saranno al centro del più importante periodo di festa dell'anno senza dimenticare l'originale albero natalizio realizzato sotto la direzione di Renato Messina ispirato alle tessere di mosaico color oro della cattedrale di Monreale.

''Il periodo delle festività natalizie e di fine anno - ha affermato il sindaco Alberto Arcidiacono, rappresenta per la nostra città e per tutto il territorio un momento importante dell'anno che l'amministrazione ha inteso celebrare con questo ricco calendario di eventi che coinvolgono sia il centro sia le frazioni con l'intento di incontrare e soddisfare di diversi gusti del pubblico''.