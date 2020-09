Carabinieri: il colonnello De Simone trasferito, il comune gli conferisce la cittadinanza onoraria

Appuntamento sabato alle 9,30 in Sala Rossa

MONREALE, 2 settembre – Sabato mattina alle ore 9,30 in Sala Rossa il sindaco Alberto Arcidiacono conferirà la cittadinanza onoraria al comandante del Gruppo dei Carabinieri di Monreale, colonnello Luigi De Simone che per tre anni ha guidato il Gruppo.

Il riconoscimento deliberato dalla giunta comunale è stato determinato anche per la sinergia che si è venuta a creare nel corso di questi anni con i rappresentanti istituzionali nell’affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse e soprattutto per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio determinanti per la difesa e la sicurezza dei cittadini”. Alla cerimonia prenderanno parte fra gli altri, le autorità civili e militari.