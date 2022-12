''Trame mediterranee'', inaugurata la mostra al Dormitorio dei Benedettini

Gioielli, ceramiche, costumi e testi arabici in esposizione

MONREALE, 21 dicembre – È stata inaugurata questa sera all’interno del Dormitorio dei Benedettini di Monreale la mostra ''Trame mediterranee. Tessuti, ceramiche e gioielli dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina''.

All’inaugurazione hanno preso parte l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, il sindaco, Alberto Arcidiacono, il Soprintendente dei Beni Culturali di Palermo, Selima Giorgia Giuliano, il deputato regionale Marco Intravaia, il presidente della Fondazione Orestiadi, Calogero Pumilia. La mostra, che resterà aperta fino al 28 aprile 2023, è stata finanziata dal Dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, con la collaborazione del museo di Gibellina dal quale provengono costumi, gioielli, tessuti d’arte, ceramiche e manufatti provenienti da vari paesi del Mediterraneo. All’interno dell’esposizione ci sono gioielli tunisini e di Siria, maglie d’argento e pietre colorate appartenenti alla collezione della Fondazione Orestiadi che con il suo direttore Enzo Fiammetta ha curato l’organizzazione della mostra.

Grazie alla collaborazione con il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina è stato possibile realizzare un’esposizione che porta il visitatore all’interno della storia culturale del Mediterraneo. I manufatti e le opere rivelano, infatti, la comune matrice culturale e gli apporti creativi che dal Medio Oriente e dal Nord Africa sono arrivati in Spagna e poi in Francia attraverso la Sicilia, lasciando testimonianze sia nelle arti visive che nella cultura materiale. L’intento della mostra è quello di invitare alla riflessione di quanto sia fecondo l'incontro tra i popoli, come del resto la storia di Monreale rivela.