Monreale, fervono i preparativi per la riapertura del cineteatro Imperia

In corso di definizione gli ultimi interventi in vista della ormai prossima inaugurazione

MONREALE, 2 gennaio – Sono settimane decisive e brevi quelle che ormai separano la definizione degli ultimi piccoli interventi operativi dalla riapertura ufficiale del cineteatro Imperia, la cui inaugurazione è ormai prossima.

L'amministrazione comunale sotto la guida del sindaco Alberto Arcidiacono si è strenuamente impegnata a perseguire questo obiettivo per il quale adesso si intravede proprio la luce. Si tratta infatti delle ultime rifiniture di tendaggi e piccole attrezzature quelle che nel corso di queste settimane hanno animato i lavori all’interno della struttura. Si attende inoltre il via libera da parte dei vigili del fuoco per le necessarie e propedeutiche operazioni di riapertura che oramai sono giunte alla fase di emanazione.

È presumibile, dunque, che la riapertura ufficiale della struttura possa avvenire entro la fine del mese di gennaio compatibilmente con quanto si attende, ma sicuramente ormai davvero prossima se si considerano i lunghi anni di attesa che hanno visto realizzare tutti gli interventi necessari. Finalmente la città di Monreale potrà vantare la presenza di un cineteatro moderno, ampio, con quasi 380 posti a sedere e dotato di attrezzature elettroniche all’avanguardia che faranno di questo edificio un volano per lo sviluppo culturale della città.