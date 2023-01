Zone blu, il comune affida il servizio

Se ne occuperà per sei mesi la Società Cooperativa Sociale Eco-Tourist

MONREALE, 13 gennaio – Il Comune affida nuovamente i servizi ausiliari alla gestione delle aree di sosta a pagamento. Lo rende noto attraverso una determina dirigenziale che individua il soggetto gestore nella Società Cooperativa Sociale Eco-Tourist, con sede a Tremestieri Etneo.

Dopo la chiusura del rapporto con il precedente concessionario, l'ACS Automobile Club Servizi srl, che ha gestito il servizio per il periodo compreso tra 10 aprile e il 10 novembre 2022, l'amministrazione Arcidiacono ha pensato di bandire una nuova gara per dare vita ad un nuovo percorso. Per svolgere questo servizio è stata impegnata la somma di 125.710,39 IVA compresa per la durata di sei mesi.

La società concessionaria, pertanto, avvalendosi di sette unità di personale, svolgerà il servizio ausiliario lungo le principali vie del paese, quelle in cui sono state dipinte a terra le cosiddette “zone blu”.

Tutto ciò nella consapevolezza che questo potrebbe essere un modo per “invogliare” gli automobilisti a pagare e ad evitare pertanto le soste selvagge e soprattutto infruttuose per l'amministrazione comunale.

Non si è diffusa abbastanza, purtroppo, la modalità telematica di pagamento che il comune aveva opportunamente avviato con l'App “Easy Park” che consente il pagamento con pochi semplici clic sullo smartphone.

In pratica, come si apprende, i controllori che passeranno per le vie cittadine controlleranno l'esposizione del tagliando sul cruscotto e lasceranno un contrassegno a quelle vetture che non hanno ancora provveduto al pagamento.

Soddisfatto l'assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde, che assieme al comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli ha seguito queste procedure di gara.

“Questo servizio – spiega a MonrealeNews – consentirà di gestire in maniera più ordinata il sistema parcheggi a Monreale perchè garantirà il normale ricambio delle auto nei vari punti della città, consentendo al tempo stesso di dare un po' di respiro alle casse comunali”.