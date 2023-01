Quella devozione di Biagio Conte per la Madonna delle Croci

Il missionario laico andò in ritiro nel santuario nel 2018. "Qui si respira la grazia e la pace"

MONREALE, 17 gennaio – "Qui si respira la grazia e la pace". Così diceva Biagio Conte ogni volta che si trovava nel Santuario della Madonna delle Croci. Forte era il legame del missionario laico Biagio Conte con il luogo, ma prima ancora con la Madonna Addolorata.

In migliaia con in testa l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice hanno portato la salma di Biagio Conte da via Decollati, sede della Missione Speranza e Carità, alla Cattedrale. La salma, una cassa in legno, è stata portata a spalla dagli ospiti della Comunità. Tantissimi hanno voluto accompagnare il missionario che ha lasciato la comunità che ha creato per essere trasferito nella chiesa in corso Vittorio Emanuele dove oggi sarà celebrato il funerale.

Riportiamo un passaggio della preghiera scritta dal missionario, dedicata alla Madonna Addolorata, durante il suo ultimo ritiro nel Santuario di Monreale. "Noi siamo grati al Signore, perché tu sei stato una grazia per tutti - commenta il rettore don Giovanni Vitale - regalandoci un tempo di speranza e di primavera spirituale".

Nell'ultimo suo ritiro nel Santuario, avvenuto il 30 gennaio del 2018, scrisse una preghiera dedicandola alla Madonna Addolorata. Riportiamo un passaggio:

"[...]Carissimi fratelli e sorelle, facciamo nostro il preziosissimo esempio di Maria Addolorata che dopo avergli strappato il Figlio messo in croce, è morto per tutti noi. Adesso giace la Pietà di Cristo Gesù nelle braccia di Maria trafitta dal Dolore, ma come Madre non perde la Fede, la Speranza e la Carità offrendo il Figlio suo al Buon Dio e a tutti noi [...].

Ecco che la Madre di Dio e Madre nostra, trasforma il suo dolore rimettendo tutto nelle mani di Dio, ma ci invita tutti alla Santa Preghiera, alla preziosa recita del Santo Rosario ogni giorno.

Ci invita all'Eucarestia ogni domenica alla Santa Messa, inoltre Maria ci raccomanda anche la preziosa opera di carità e di vivere una vita ricca di sobrietà, allontanandoci così sempre più dal materialismo e dal consumismo causa di tanti mali.

Maria SS. Addolorata al Calvario delle Croci, in questo luogo santo ci riempi di tanta Gioia, di tanta Speranza e di tante Grazie. Prega sempre per tutti noi e per il mondo intero.