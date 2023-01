Venti milioni di euro per i comuni con siti Unesco: c'è anche Monreale

Approvato in commissione Bilancio l'emendamento che ha per firmatario il deputato regionale Marco Intravaia

PALERMO, 28 gennaio - C'è anche Monreale fra i comuni che beneficeranno di 20 milioni di euro destinati ai territori in cui insistono beni Unesco. Le risorse, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, sono state previste nell'ambito dell'emendamento alla Legge di Stabilità approvato in commissione Bilancio.

Questo vede firmatario il deputato regionale di FdI Marco Intravaia. I fondi sono destinati alle opere per la riqualificazione del tessuto urbano.

"È una grande opportunità per Monreale - ha detto Intravaia. Si potranno realizzare le infrastrutture e gli interventi di decoro che la città attende da anni, per valorizzare la fruizione turistica del nostro splendido duomo inserito nel percorso Arabo-Normanno. Monreale potrà finalmente diventare la città Unesco che merita di essere, al pari dei prestigiosi centri medioevali in Italia e in Europa considerati punti di riferimento per i flussi turistici internazionali