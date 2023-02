Illuminazione pubblica comunale, attivo il numero verde di Enel Sole

L'azienda garantisce il servizio 24 ore su 24 per segnalare guasti o disservizi

MONREALE, 7 febbraio – L’amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza che dallo scorso mese di agosto, grazie ad una convenzione siglata dal Comune, l'Enel Sole garantisce un servizio di pronto intervento che la cittadinanza può attivare, in caso di emergenze, pericoli o semplici guasti, con una telefonata al numero Verde 800 901 050 attivo nell'arco delle 24 ore.

Nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico, realizzati grazie alla stessa convenzione tra il Comune di Monreale e la Società Enel Sole - Consip Servizio Luce 4 , riguardante gli impianti di illuminazione pubblica, sono compresi anche gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli attuali impianti in fase di efficientamento.

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza delle componenti impiantistiche, i lavori sono già stati avviati e si prevede un incremento delle attività non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.