Anche la Casamento Travel fra i ''Protagonisti del Mare'' di Costa Crociere

L'agenzia di viaggi monrealese premiata fra le migliori 200 d'Italia

SANREMO, 8 febbraio – C'è anche la Casamento Travel di Monreale, fra i “Protagonisti del Mare”, evento organizzato da Costa Crociere, giunto alla 27ª edizione, che premia i migliori partner d'Italia della nota azienda di navigazione da turismo.

In pratica l'agenzia monrealese, partner della nostra testata, diretta da Fabrizio Casamento (nella foto), è risultata essere tra le migliori 200 agenzie italiane, che svolgono la loro opera al fianco della Costa.

L'evento, che non si teneva da tre anni, per motivi legati alla pandemia, si è svolto all'interno di “Costa Smeralda”, nave ormeggiata nella rada di Sanremo, in concomitanza con lo svolgimento dell'edizione numero 73 del Festival della canzone italiana. Lunedì sera, con una solenne serata di gala, si è svolta la cerimonia di premiazione.

Riuscire a rientrare in questa cerchia ristretta è una cosa molto prestigiosa – ha affermato Casamento – Per noi è un immenso onore essere presenti qui ed aver ricevuto questo riconoscimento”.