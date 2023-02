Scomparsa dell'assessore Pupella, il cordoglio dell'amministrazione

Arcidiacono: “La passione politica lo ha aiutato a combattere la malattia”

MONREALE, 14 febbraio – “Ha lottato con tutte le sue forze fiducioso di combattere contro una brutta malattia che lo ha privato delle sue forze. Geppino Pupella se n’è andato questa notte dopo avere lottato per rimanere a fianco della sua famiglia che amava tanto e che ha cercato di proteggere fino alla fine”.

Sono le parole espresse nella nota stilata dall'amministrazione comunale, che per bocca del sindaco Alberto Arcidiacono, ha voluto esternare il proprio cordoglio ai familiari di Geppino Pueplla, assessore comunale in carica, deceduto stanotte all'età di 75 anni.

“Ha smesso di lottare ieri sera nella sua casa accanto ai suoi affetti più cari – dice ancora la nota – alla inseparabile moglie Teresa, ai due figli e ai suoi adorati nipotini. Nonostante la sua malattia, il sindaco Alberto Arcidiacono è rimasto in continuo contatto con lui come anche gli assessori e i dipendenti comunali che avevano tratto grande esperienza dal suo impegno amministrativo e politico che aveva acquisito nella sua quarantennale attività sia come politico che come dirigente di una delle più grandi aziende nazionali come la Telecom, dove aveva rivestito il ruolo di manager.

È scomparso a 75 anni da assessore in carica, come desiderava, mantenendo fino alla fine le sue deleghe. Un impegno che portava avanti con caparbietà, ottimismo e grande amore per Monreale, la sua città a cui tanto era legato. In un recente incontro da remoto in occasione delle festività natalizie aveva detto: «Appena mi rimetto riprenderemo insieme i tanti progetti che abbiamo preparato per la nostra Monreale”.

Perché a questo pensava, anche durante la malattia. La sua era una missione portata avanti a 360 gradi, con la sua forza carismatica dava grande impulso a tutti i settori, dai beni culturali alla scuola, dalla pubblica istruzione ai lavori pubblici alle attività produttive come anche ai grandi eventi e manifestazioni. Tutte azioni e iniziative per la rinascita della città di Monreale che portano e porteranno per sempre il suo nome.

Commosso il ricordo del sindaco Alberto Arcidiacono fortemente legato alla carismatica figura dell’assessore Pupella così come anche tutti gli assessori e il segretario generale Francesco Fragale che stamane si sono stretti attorno alla famiglia per manifestare tutto il loro affetto.

I funerali si svolgeranno giovedì pomeriggio, alle 15, nella chiesa della Collegiata di Monreale.

Alla famiglia le condoglianze dell’amministrazione comunale