A Monreale suolo pubblico gratis per ristoratori e commercianti

L ’ iniziativa è stata anticipata ieri sera dall ’ assessore Pupella nel corso del format #Parliamone

MONREALE, 12 maggio – Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alle Attività Produttive Geppino Pupella, al fine di venire incontro alle categorie produttive in questa delicata fase di crisi, legata all’emergenza coronavirus, stanno programmando una serie di iniziative per gestire l'annunciata fase di ripartenza e sostenere la ripresa delle attività economiche del territorio. Ad anticiparlo, nella serata di ieri, è stato lo stesso Pupella – ospite del format di Monreale News, #Parliamone – in occasione della puntata dedicata alle difficoltà degli esercenti monrealesi afflitti dall’emergenza sanitaria.

A tal fine, è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso per concedere ai gestori di locali di somministrazione di alimenti e bevande, spazi e aree pubbliche a titolo gratuito. In questi spazi all’aperto i ristoratori e commercianti avranno la possibilità di ospitare i loro clienti aumentando gli spazi a disposizione per potere rispettare le misure di distanziamento sociale dovuto alle prescrizioni per l’emergenza Coronavirus.

Pertanto, tutti gli esercenti interessati possono presentare una proposta, corredata da planimetria e relazione, che consenta di verificare la fattibilità e la compatibilità con le misure di sicurezza. Le proposte devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune in piazza Vittorio Emanuele entro il 30 maggio 2020.

La proposta può essere inviata anche ai seguenti indirizzi:

Pec: comune.monreale@pec.it

Mail: protocollo@monreale.gov.it

Sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it