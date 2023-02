Monreale, muore in casa da solo: aveva 56 anni

E' stato trovato dentro la sua abitazione in via della Repubblica

MONREALE, 21 febbraio – Ancora un caso di morte solitaria in appartamento. È successo oggi a Monreale, in via della Repubblica, al civico 61, dove un uomo di 56 anni, M.C. disoccupato, è stato ritrovato cadavere all'interno della propria abitazione.

Sul posto si sono recati con prontezza i carabinieri della stazione di Monreale, che erano stati allertati. L'uomo, infatti, da tre giorni non rispondeva più alle chiamate e la cosa aveva fatto scattare l'allarme. L'appartamento è stato aperto con l'ausilio dei Vigili del Fuoco.

Sembra che si tratti di morte dovuta a cause naturali, poiché l'uomo è stato ritrovato nel proprio letto e all'ingresso dei militari tutto sembrava in ordine, né sono stati notati segni di effrazione o qualcosa mancante.

L'uomo pare avesse dei problemi cardiaci e questa cosa potrebbe essergli stata fatale. Il magistrato che si è occupato della vicenda, alla luce di ciò che è emerso, non ha disposto l'autopsia ed ha ordinato la restituzione della salma ai familiari.