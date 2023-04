Incendio di via della Repubblica, due anziani ricoverati

Sono marito e moglie, gli occupanti della casa nella quale si è sprigionato il rogo

MONREALE, 24 aprile – Sono due le persone che hanno riportato conseguenze a causa dell'incendio che si è sprigionato all'interno dell'appartamento divia della Repubblica, 32. Due persone anziane, marito e moglie, che al momento del divampare del rogo erano all'interno dell'abitazione.

Si tratta di Rosario Marchese, 83 anni e della sua consorte, Gioacchina Venturella, 80. Marchese è stato ricoverato all'ospedale Civico di Palermo; sua moglie, invece, attualmente si trova al Policlinico. Ignota al momento la prognosi di entrambi. I sanitari saranno impegnati a verificare se i due hanno riportato ferite da ustione o da intossicazione da fumo. Probabilmente se ne saprà di più fra qualche ora.

Quel che si sa è che a svolgere un ruolo importante nel salvataggio dei coniugi sono stati i commercianti del panificio di fronte, che, sembra, si siano prodigati per trarre in salvo i malcapitati. Di natura accidentale, invece, le cause del rogo: da non escludere quella di una sigaretta, venuta a contatto involontariamente con della stoffa. L'intero edificio, come fanno saper ei Vigili del Fuoco, è stato in via precauzionale evacuato. Le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dei locali sono ancora in corso.