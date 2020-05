Cedimento di via Taormina, al via i lavori di messa in sicurezza

Ieri sera avevamo segnalato il problema, oggi l’inizio degli interventi

MONREALE, 25 maggio – Sono cominciati, fortunatamente, con solerzia i lavori di sistemazione dell’asfalto di via Taormina, che ha subito un cedimento nella giornata di ieri, rendendo il tratto estremamente pericoloso, sia per eventuali automobilisti e motociclisti, ma anche per i pedoni.

Ieri, così come Monreale News ha riportato in serata, si è aperta una buca in via Taormina, una zona solitamente molto trafficata, alle spalle di via della Repubblica, dal diametro di circa trenta centimetri e dalla profondità di circa un metro.

L’apertura ha disvelato un vero e proprio vuoto sotterraneo, dovuto, probabilmente ad erosione, di circa un metro cubo. Un pericolo potenziale enorme, pertanto, se si pensa a cosa sarebbe potuto succedere se il cedimento si fosse ampliato al passagio di qualche malcapitato.

Dopo la segnalazione effettuata da un cittadino nella serata di ieri ai carabinieri di Monreale, che prontamente sono accorsi sul posto, oggi sono cominciati i lavori di messa in sicurezza.