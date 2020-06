Colto da un malore, impatta su una macchina in via della Repubblica

Il fatto si è verificato stamattina in via della Repubblica

MONREALE, 1 giugno – Probabilmente c’è stato un piccolo malore alla base del’impatto fra una Fiat Panda ed una Lancia Delta che si è verificato stamattina in via della Repubblica, all’altezza della confluenza con via Taormina.

Questa, almeno, la prima, sommaria, ricostruzione effettuata dai carabinieri, intervenuti sul posto, dopo l’impatto, avvenuto poco dopo le 10. Pare che il guidatore della Panda, di professione venditore ambulante di frutta e verdura, a causa di un lieve mancamento, fortunatamente senza apparenti conseguenze significative, sia andato a sbattere autonomamente sulla Lancia parcheggiata sul fianco destro della carreggiata, proprio all’incrocio con via Taormina, danneggiandola parzialmente. Danneggiata, ovviamente, anche la sua Panda, soprattutto al pneumatico anteriore destro ed alla parte anteriore destra.

Il traffico è stato momentaneamente deviato lungo la via Alessandro Farnese, fino a quando il mezzo non è stato rimosso con il carro attrezzi.