Pioppo, affidati i lavori per il palazzo dello sport

Avranno un costo di 629 mila euro, oltre Iva

MONREALE, 2 marzo – L’assessore allo Sport Letizia Sardisco ha reso noto che stamane sono stati affidati i lavori per la realizzazione del palazzetto dello Sport di Pioppo all’associazione temporanea di imprese costituita dagli operatori Biondo srl e Impresa Edile e stradale del geometra Rizzo Antonino & C S.A.S.

Entrambe le dittehanno sede legale a San Giuseppe Jato. I lavori presentano un importo di 629.255,76 euro oltre IVA. L’appalto avrà la durata di 150 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale, salvo eventuali proroghe previste dalla normativa specifica come previsto nel cronoprogramma dei lavori. Anche questo progetto si inserisce in un percorso per il rilancio delle attività sportive. Il progetto che prevede la realizzazione di una grande copertura e il riadattamento degli impianti esistenti è stato realizzato dall’ingegnere Maurizio Busacca e dagli architetti Finella Badagliacca e Piero Albanese dell’Area Promozione del Territorio.