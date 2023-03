Polizia di Stato, ieri il concerto in memoria di Biagio Conte e delle vittime di mafia

L’iniziativa a scopo di beneficenza per la Missione Speranza e Carità. LE FOTO

PALERMO, 13 marzo – Si è tenuto ieri pomeriggio presso l’hangar del IV Reparto Volo della Polizia di Stato il concerto di beneficenza in memoria di Biagio Conte e delle vittime di mafia.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Polizia di Stato di Palermo in collaborazione con la Missione Speranza e Carità, l’associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia e l’istituto scolastico Francesco Paolo Cascino di Palermo. All’evento hanno preso parte il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, il comandante del IV reparto volo, Antonio Molinaro, Carmine Mancuso, figlio di Lenin Mancuso, già senatore e ispettore della Polizia di Stato, padre Pino Vitrano, responsabile della Missione, don Massimiliano Purpura, cappellano provinciale della Polizia di Stato.

Tra le autorità civili e militari sono stati presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, il comandante provinciale dell’Arma, Giuseppe De Liso, il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, il procuratore generale di Palermo, Lia Sava. Hanno partecipato all’evento diversi parenti e familiari di vittime di mafia, ma anche diversi dirigenti e funzionari della Polizia di Stato e una numerosa rappresentanza dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato di Monreale.

Il concerto è stato egregiamente condotto dal maestro Salvatore Di Grigoli, direttore artistico, alternando parti recitate e cantate su tema mariano con la partecipazione del maestro Mario Renzi. Tra gli artisti, che hanno dato vita a una performance di vera eccezione e grande bravura, si sono esibiti, in particolare, i due soprani Elisabetta Giammanco e Federica Neglia; il tenore Marco Leone e il baritono Cosimo Diano; al flauto traverso

Federica Sunzeri, alla tromba Giovanni Sunzeri e alla fisarmonica Matilde Cassarà; al pianoforte il maestro Alessandro Valenza.

È stata una serata ricca di emozioni e densa di significato promossa dalla Polizia di Stato con il grande impegno del IV Reparto Volo e di tutti i poliziotti impegnati in ricordo di fratel Biagio Conte, della sua vita spesa in difesa degli ultimi e di tutte le vittime di mafia. L’evento ha voluto porre, infatti, l’attenzione sulla necessità di continuare a sostenere l’opera della Missione Speranza e Carità, che necessita di sostegno e aiuto per portare avanti la propria attività missionaria. È stata anche l’occasione per ricordare ancora una volta tutte le vittime di mafia che hanno sacrificato la propria vita per affermare i valori di giustizia e legalità, di cui occorre mantenere sempre viva la memoria per le nuove generazioni.