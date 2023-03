Scuolabus, stilato in commissione il nuovo regolamento

Adesso un ulteriore passaggio negli uffici, quindi l’approvazione in Consiglio comunale

MONREALE, 14 marzo – Vede la luce in prima commissione il regolamento sul servizio di scuolabus comunale. Lo rende noto il presidente Giuseppe La Corte. Perché entri in vigore si attende adesso un ulteriore passaggio negli uffici e quello successivo in Consiglio comunale.

Tra le più importanti novità del regolamento vi sono i biglietti mensili, che potranno essere utilizzati solo con l'effettiva fruizione del servizio da parte dei bambini, un ampio utilizzo per le attività extra scolastiche come le colonie estive, ma anche sanzioni per chi danneggia la flotta dei mezzi comunali. “Un regolamento nuovo –fanno sapere i componenti Giuseppe La Corte, Mimmo Vittorino, Paola Naimi, Michele Tusa, Riccardo Oddo e Flavio Pillitteri – che finalmente normerà un servizio di fondamentale importanza per le tante famiglie che fruiscono del servizio.