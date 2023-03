Festa del Santissimo Crocifisso, via al bando per l'assegnazione degli stalli delle bancarelle

Per presentare domanda c'è tempo fino al 31 marzo

MONREALE, 15 marzo – Si muovono i primi passi per l'organizzazione logistica della festa del Santissimo Crocifisso, che, tra le tante cose, comporta anche l'adozione di una serie di provvedimenti amministrativi che permettano di realizzare le numerose attività collaterali.

A questo scopo, infatti, l’amministrazione comunale rende noto di voler procedere alla formazione di apposite graduatorie distinte per settore “alimentare” e “non alimentare”, finalizzate all’assegnazione in concessione temporanea, dei posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari con le bancarelle per il periodo che va dal 28 aprile al 3 maggio

Gli interessati ad ottenere la concessione temporanea di suolo pubblico dovranno presentare l’istanza esclusivamente tramite il portale dello sportello unico (SUAP) del comune di Monreale “impresainungiorno”.

I luoghi interessati sono quelli di piazza Vittorio Emanuele, via Roma, piezzetta Vaglica, via Miceli, via Pietro Novelli, via Archimede, piazza Inghilleri, via Venero, piazza San Castrense e bretella via Venero-via della Repubblica.

La concessione, come si legge nel bando, sarà rilasciata esclusivamente per il periodo compreso dal 28 aprile al 3 maggio.2023 in occasione dello svolgimento della manifestazione e non sarà rinnovabile. Le domande dovranno pervenire entro le 12 del 31 marzo prossimo.

Il Comune di Monreale procederà alla formazione di apposite graduatorie distinte per settore merceologico (alimentare e non alimentare), seguendo i criteri del numero di presenze effettive, distinte per settore alimentare e non alimentare, maturate da ciascun operatore in occasione dell'anzianità di partecipazione alle manifestazioni in onore del Santissimo Crocifisso degli anni precedenti. In caso di parità verrà considerata la maggiore anzianità d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio "con stato attività “Attiva" in qualità d'impresa esercente il commercio su area pubblica. In caso di ulteriore parità varrà la maggiore anzianità dell'autorizzazione.