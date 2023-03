Giornate FAI di Primavera, al via domani le visite al sito monumentale di Monreale

Apertura prevista per le 10, l’iniziativa proseguirà anche domenica

MONREALE, 24 marzo – Domani 25 e domenica 26 marzo in occasione delle giornate di primavera del FAI le straordinarie architetture del complesso monumentale di Monreale, ex monastero benedettino, si offriranno quali “spazi del sapere e della conoscenza” sotto la guida degli apprendisti ''Cicerone'', studenti del liceo Basile-D’Aleo di Monreale.

Attraverso gli eventi in programma sarà possibile visitare interamente il complesso abbaziale e avere accesso a due importanti luoghi d’eccezione: la galleria d’arte antica e il fondo antico della biblioteca comunale. Sarà un’occasione per promuovere l’attenzione per le origini medievali della città di cui la struttura abbaziale costituisce un tratto identitario e storico di eccezionale valore e importanza.

Le visite avranno inizio domani 25 marzo sin dalla mattina alle 10 fino alle 13.30 e riprenderanno nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18, proseguendo negli stessi orari domenica 26 marzo. All'evento promosso dalla delegazione FAI di Palermo con il supporto dei volontari FAI di Monreale in sinergia con l'amministrazione comunale parteciperà anche l'associazione di protezione civile Evergreen di Monreale.