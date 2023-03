La morte di Federica, il cordoglio della scuola Veneziano-Novelli

Il preside Monastra: “Il signor Tarallo stimato ed apprezzato e membro di una grande famiglia”

MONREALE, 31 marzo – "La comunità scolastica dell'istituto Veneziano -Novelli tutta si stringe attorno al profondo dolore che ha colpito la famiglia Tarallo per la perdita della sua amata Federica. Alla famiglia, vanno le nostre più sentite condoglianze".

Con queste parole il dirigente scolastico Marco Monastra esprime il cordoglio dell'intera comunità scolastica per il gravissimo lutto, che ha colpito la famiglia del collaboratore scolastico.

“Il signor Tarallo – dice ancora la nota – oltre ad essere un collaboratore scolastico stimato e apprezzato per la dedizione e professionalità dimostrata nel lavoro, è in primo luogo membro di una "grande famiglia" in cui sostegno e condivisione sono valori fondanti dei rapporti personali oltre che lavorativi”.