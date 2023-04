Pioppo piange la scomparsa di Rita Rizzo, una donna di soli 46 anni

Ha combattuto invano contro un male incurabile

MONREALE, 7 aprile – C'è lutto a Pioppo per la prematura e dolorosa scomparsa di Rita Rizzo, una donna di soli 46 anni, stroncata da un male incurabile contro cui ha combattuto negli ultimi mesi, ma difronte al quale si è dovuta arrendere.

Originaria di Castrofilippo, in provincia di Agrigento, Rita faceva la casalinga e chi la conosce la descrive come una donna semplice, dedita solo alla cura della sua famiglia, alla quale riservava tutte le sue premure. Suo marito Fabrizio Alongi di professione fa l'imbianchino, mentre i figli Giovanni 28 anni, è militare dell'Esercito e Mirko fa il cuoco. Nello scorso mese di settembre le era stata diagnosticata la malattia che l'aveva costretta a subire un intervento chirurgico, poi le cure alla Maddalena di Palermo e nel centro di Aviano, in provincia di Pordenone, che però, purtroppo, non sono servite.

Negli ultimi tempi i familiari avevano tentato un'ultima carta all'ospedale Civico di Palermo, ma anche qui non c'è stato nulla da fare.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15 nella chies adi Sant'Anna a Pioppo

Alla famiglia Rizzo-Alongi le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews