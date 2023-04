Bavera, l'immagine di Biagio Conte contro il degrado del quartiere

Il volto del frate laico in via Sant'Antoninello per far sì che venga rispettato il decoro della zona

MONREALE, 14 aprile – L'accorgimento ha funzionato molto spesso anche altrove. La speranza, pertanto, è che funzioni anche stavolta. Un'immagine raffigurante il volto di fratel Biagio Conte da ieri campeggia in via Sant'Antoninello, a Monreale.

L'affissione è avvenuta ieri pomeriggio, alla presenza del parroco della chiesa di San Vito, don Andrea Palmeri, del sindaco Alberto Arcidiacono, del suo consulente, Salvo Giangreco e di una nutrita rappresentanza di cittadini del quartiere Bavera.

Un'immagine votiva – spiegano – per abbellire la zona, ma soprattutto per invitare tutti ad un maggiore rispetto del luogo, con particolare riguardo al conferimento selvaggio dei rifiuti. Insomma, un'immagine che ricorda la figura del frate laico, recentemente scomparso e che soprattutto rievoca ciò che egli ha fatto per gli ultimi dovrebbe mettere un freno a chi è sprovvisto di senso civico e non si cura del decoro del quartiere.

Il Comune ha fornito delle piante che contribuiranno a rendere il posto un luogo più gradevole. All'iniziativa ha contribuito Carmelo Norcia che ha affisso l'immagine al muro.