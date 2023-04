Festa del Santissimo Crocifisso, cominciata l'installazione delle luminarie

Nei prossimi giorni prenderà il via quella delle giostre

MONREALE, 18 aprile – Comincia a muovere i primi passi la fase organizzativa della festa del Santissimo Crocifisso, le cui iniziative sono state presentate la settimana scorsa in Sala Rossa dall'amministrazione comunale.

Lungo le vie principali della cittadina, fino al tratto che precede il semaforo di via Venero, è cominciata l'installazione delle luminarie, che quest'anno, come è stato anticipato, dovrebbero riservare pure delle sorprese. Si tratta di luminarie a led, in grado di garantire dei particolari effetti, ma anche di non gravare eccessivamente sui consumi.

Nei prossimi giorni, frattanto, dovrebbe cominciare l'installazione delle giostre che verranno posizionate al parcheggio Torres con piazzale Florio che potrebbe essere interessato se gli operatori delle giostre dovessero richiede un numero superiore allo spazio disponibile al parcheggio Torres. Le giostre dei più piccoli, invece, come dio consueto, verranno posizionate in piazzetta Emanuele Basile.