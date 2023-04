Monreale, un malore al Comando di Polizia Municipale: muore 73enne

L'uomo è stato rianimato, poi è venuto meno all'ospedale Ingrassia

MONREALE, 20 aprile – Arriva al Comando della Polizia municipale, ma avverte un malore, si accascia a terra, viene rianimano, ma poi muore in ospedale. È successo ieri, dove purtroppo Giovanni Gullo, un anziano di 73 anni è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

L'uomo si era recato al comando di piazza Canale per delle incombenze burocratiche, quando è stato colpito da un malore, che gli ha fatto perdere i sensi e lo ha fatto accasciare al suolo. Immediati sono scattati i soccorsi, operati dal personale in servizio al comando, effettuati dagli Ispettori Capo Michelangelo Rao, non nuovo a questi interventi di soccorso e Rocco Passalacqua.

Gli sono stati praticati un massaggio cardiaco, un trattamento col defibrillatore in dotazione al corpo di Polizia Municipale e pure la respirazione bocca a bocca. L'anziano si era temporaneamente ripreso, quindi è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo da un'ambulanza del 118, che nel frattempo, nel giro di pochi minuti, è sopraggiunta al Comando.

Durante il tragitto l'uomo è stato colto da un nuovo arresto cardiaco, ma è giunto vigile al nosocomio di corso Calatafimi, dove purtroppo è poi deceduto a causa del peggiorare delle sue condizioni generali.