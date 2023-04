Festa del Santissimo Crocifisso, montate le giostre per i bambini

Si trovano a piazzale “Emanuele Basile”. Quelle per i grandi troveranno posto al parcheggio Torres

MONREALE, 24 aprile – Dopo l'installazione delle luminarie, arriva un altro step organizzativo in vista della festa del Santissimo Crocifisso. A piazzale Emanuele Basile, infatti, sono state montate le giostre per i più piccoli.

Per questo tipo di intrattenimento quella di piazzale Basile, adiacente la via Venero, è la sistemazione abituale. Discorso diverso, invece, per il luna park per gli adulti, che verrà installato al parcheggio Torres, che sarà raggiungibile dalla via omonima, che conduce a piazza Guglielmo, così come dalla via Biagio Giordano.

Da capire, ancora, se sarà necessario “sforare” in piazzale Florio per contenere tutte le giostre. Al momento hanno fatto richiesta 15 strutture. Di queste, 12 saranno allocate al parcheggio Torres, per altre tre, quindi, dovrebbe esserci spazio a piazzale Florio. Come fa sapere l'amministrazione comunale, se ne saprà di più giovedì 27 aprile.

Esclusa, infine, ma questo l'amministrazione lo aveva comunicato già da tempo, la soluzione del parcheggio di piazzale Candido (vicino al semaforo di via Venero), per ospitare il luna park, così come è avvenuto, invece, per alcuni anni.