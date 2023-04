Ignazio Zuccaro entra a far parte del comitato provinciale dell'Inps di Palermo

Il Comitato si occupa delle controversie fra i cittadini e l’istituto

PALERMO, 28 aprile – Ignazio Zuccaro, con decreto dell'assessorato regionale alla Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, entra a far parte del comitato provinciale dell'Inps di Palermo, come componente dell'assessorato stesso.

“Ringrazio per la fiducia riposta in me – osserva Zuccaro – sono consapevole della responsabilità che comporta rivestire un ruolo in un organismo importante come l'Inps, sia dal punto di vista operativo che politico. Lavorerò nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di tutti, con estrema trasparenza e in stretta collaborazione con gli altri componenti del comitato”

Il Comitato si occupa delle controversie fra i cittadini e l’istituto ed attraverso le sue articolazioni interne ha il compito di decidere in via definitiva sui ricorsi presentati dai cittadini contro i provvedimenti dell’Istituto riguardo alle prestazioni sociali, alle pensioni, alle prestazioni di sostegno al reddito, alle indennità economiche di malattia, alle prestazioni del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

“Si tratta – continua Zuccaro – di un ruolo di rilievo, delicato, perché incrocia le istanze di lavoratori, lavoratrici e pensionati e pensionate, mi avvarrò della mia esperienza maturata in 15 anni di lavoro nel Patronato per poter espletare nel miglior modo possibile questo ruolo”.

Il comitato ha anche un importante ruolo di indirizzo politico rispetto alle istanze che emergono dalle varie componenti sociali ed è un luogo di dibattito e confronto sulle tematiche che ruotano intorno all’Istituto previdenziale e coinvolgono il territorio.