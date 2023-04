Santissimo Crocifisso, le luminarie di via Roma dedicate a Geppino Pupella

Le luci “a galleria” hanno incantato tutti

MONREALE, 29 aprile – Ne avevano parlato spesso, programmando qualcosa di particolare per la festa. Un effetto scenico da ricordare era un grande desiderio dell’assessore Geppino Pupella, scomparso nello scorso mese di febbraio.

Un desiderio, a quanto pare, esaudito - seppur postumo - come hanno avuto modo di vedere i monrealesi a partire da ieri sera, quando le luminarie di via Roma, che presentano una particolare forma “a galleria” sono state accese ufficialmente. Artefice di questa scelta, Totò Modica, presidente dell’associazione “Festeggiamenti 3 maggio monrealese”, che si è occupato personalmente della questione.

“Lo aveva detto nel corso della conferenza stampa di presentazione – racconta Modica a Monreale News – che le luminarie quest'anno sarebbero state una sorpresa straordinaria. Una sorpresa dedicata a Geppino Pupella, che mi diceva sempre: ‘Totò dobbiamo fare un'illuminazione per il Santissimo Crocifisso particolare, da restare tutti sorpresi. Io, seppur con tanto dispiacere per la sua scomparsa, ho esaudito il suo desiderio. Ringrazio l'amministrazione Arcidiacono che mi ha dato piena libertà di gestire l’allestimento delle luminarie e ringrazio pure la ditta Plecsia LED per il lavoro svolto. Buona festa a tutti”.

Frattanto, tantissimi cittadini e visitatori ieri sera hanno inondato le piazze e le strade della città normanna per assistere agli spettacoli che hanno dato il via ai festeggiamenti. Apprezzatissimo lo spettacolo musicale: Tributo ai Negramaro in Concerto – Piazza Guglielmo II e lo Spettacolo di Cabaret: “Putia della Risata” con Stefano Piazza degli artisti Toti & Totino.