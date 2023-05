Oggi il 76° anniversario della strage di Portella della Ginestra

Alla manifestazione commemorativa c’era pure la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein. LE FOTO

PORTELLA DELLA GINESTRA, 1 maggio – Si è svolto anche quest’anno, così come ogni anno, nonostante le avverse condizioni meteo, la manifestazione del primo maggio a Portella della Ginestra per commemorare i caduti della strage del 1947.

Il corteo ha visto la partecipazione anche della segretaria del Pd Elly Schlein. La manifestazione è stata organizzata dalla Cgil insieme alla Flc, la Federazione lavoratori della conoscenza. È stata ricordato così il 76° anniversario della strage compiuta dalla banda guidata da Salvatore Giuliano che costò la vita ad undici persone riunite per la festa dei lavoratori. "Il lavoro è troppo povero e troppo precario in Italia. Bisogna limitare i contratti a termine e mettere fine ai contratti pirata e bisogna approvare un salario minimo su cui il Pd continuerà ad insistere, insieme a tutte le altre forze di opposizione" ha detto la leader dem da Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo.

Il corteo è partito dalla Casa del Popolo, di via Giorgio Kastriota a Piana degli Albanesi, per concludersi al sasso Barbato, luogo del memorale della strage. Il Comune di Monreale era rappresentato dall’assessore ai Servizi sociali, Sandro Russo.

All’edizione di quest’anno della commemorazione ha voluto esesre presente oggi l’Assostampa provinciale di Palermo, sia per commemorare le vittime della strage del 1’ maggio 1947, che per ribadire il proprio impegno al fianco della categoria, caratterizzata da grandi sacche di precariato nel giorno simbolo dell’affermazione del diritto al lavoro.