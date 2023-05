Santissimo Crocifisso, celebrati i Vespri solenni in Collegiata

La celebrazione preceduta dal tradizionale corteo con il vescovo e le autorità

MONREALE, 2 maggio – Oggi è stata la giornata della celebrazione dei Vespri solenni, come da tradizione si è tenuta la solenne funzione religiosa, alla presenza delle autorità cittadine, che avviene il giorno prima della processione del Santissimo Crocifisso.

È la celebrazione in cui le autorità cittadine e i componenti della confraternita del Santissimo Crocifisso si recano in Collegiata per il tradizionale omaggio della città al simulacro ed alla sua storia. Prima della funzione solenne i rappresentanti della confraternita e delle autorità cittadine e militari, accompagnati dalla banda musicale, vanno a prendere il vescovo a Palazzo Arcivescovile, per “scortarlo” fino alla Collegiata, assieme al clero, dove ad attenderlo c’era il rettore del Santuario che, come è noto, è monsignor Sebastiano Gaglio. Poi il via alla celebrazione vera e propria.

A quest’ultima, presieduta dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi, ha preso parte anche monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale. Per il comune a guidare il corteo il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del consiglio, Marco Intravaia, con la giunta municipale e alcuni consiglieri comunali. Domani si svolgerà il solenne pontificale delle 11.