Pesi: il pioppese Gabriele Di Cristina trionfa in Colppa del Mondo, l'amministrazione lo premia

La cerimonia sabato mattina in Sala Rossa

MONREALE, 10 maggio – Anche la città di Monreale tributerà un omaggio a Gabriele Di Cristina, 16 anni, che da Pioppo è arrivato al gradino più alto del podio per ben due volte nella Coppa del Mondo di pesi, categoria paralimpica, che si disputata a Tbilisi, in Georgia nei giorni scorsi.

Di Cristina, che gareggia per la Iron Fit di Palermo ed è allenato da Marco Radicello, alla sua prima gara internazionale, ha conquistato due titoli nella categoria 49 chilogrammi, sbaragliando la concorrenza, a cominciare dal kazako Albalawi. Il pioppese si è imposto alzando dalla panca 66 chili, uno in più del rivale. Con questa misura Di Cristina si è assicurato anche il titolo under 17.

A Monreale sarà premiato sabato mattina alle ore 11, a palazzo di Città alla presenza dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia e del consigliere comunale, Pippo Lo Coco, anch'egli pioppese.