Dal Comune un attestato di merito per l’Associazione Nazionale Carabinieri

È stato consegnato ieri dal sindaco al direttivo della sezione di Monreale

MONREALE, 11 maggio – Si è tenuta ieri nella sala rossa del municipio di Monreale la cerimonia di consegna dell’attestato di merito all’associazione carabinieri di Monreale da parte dell’amministrazione comunale.

All’evento hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Letizia Sardisco, i quali hanno consegnato a nome dell’amministrazione comunale un attestato di merito al presidente Giuseppe Cortigiani e ai membri del sodalizio che lo hanno accompagnato in Comune.

Come è possibile leggere direttamente sull’attestato, il Comune di Monreale ha riconosciuto all’associazione nazionale carabinieri il merito di aver promosso i valori della legalità e dell’integrazione umana, sociale e culturale per il gemellaggio promosso dai presidenti Giuseppe Cortigiani-ANC Monreale e Emanuele Cirasa-ANC Mestre in occasione della commemorazione per il 43esimo anniversario dell’uccisione del capitano Emanuele Basile, comandante della compagnia dei carabinieri di Monreale.

L’occasione è stata anche propizia per fare il punto dell’attività svolta dall’associazione sul territorio comunale e sulle iniziative da realizzare nei prossimi mesi che vedono i membri della sezione di Monreale impegnati nel servizio prestato in favore della collettività monrealese.