Monreale, apre i battenti ''L'Espresso'', la nuova torrefazione di via Venero

La gestisce il 22enne Antonino Casamento

MONREALE, 12 maggio – Una nuova proposta commerciale è presente da qualche giorno a Monreale. È quella di Antonino Casamento, che apre una nuova torrefazione in via Venero, 48, dal nome “L'Espresso”.

L'attività offre prodotti legati al mondo del caffè: cialde, capsule di miscela varia e quant'altro. Ma non solo. Possibile trovare, infatti, biscotti, bottiglie di spumante e presto toccherà pure alle bibite.

Antonino Casamento, 22 anni, per diverso tempo ha lavorato in Toscana, la sua attività è quella di cuoco. Ora però adesso ha pensato di fare ritorno nella sua terra d'origine.

All'inaugurazione ha presenziato il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha formulato l'auspicio del classico “in bocca al lupo” al titolare per l'avvio di questa attività.