Gli rubano la macchina a Palermo, la ritrova ad Aquino

Protagonisti gli agenti della Polizia Municipale, che l'hanno riconsegnata al legittimo proprietario

MONREALE, 12 maggio – Si è concluso con lieto fine un furto d'auto, uno dei tanti che funestano il nostro territorio. Una vettura rubata a Palermo, qualche giorno fa, è stata ritrovata oggi ad Aquino.

Un fatto inconsueto, purtroppo, alla luce dell'alto numero delle macchine rubate dalle nostre parti e mai più ritrovate, che nemmeno il proprietario si aspettava.

É successo in via Santa Liberata, come detto, nella frazione di Aquino, dove era stata segnalata la presenza insolita di una vettura, una Jeep Renegade di colore bianco, che nessuno conosceva. È stato allora che sono scattati i controlli della Polizia Municipale che ha inviato sul posto una pattuglia.

Per i vigili urbani, consultando l'apposita banca dati, c'è voluto poco a capire che la vettura era stata rubata. Il furto era avvenuto lo scorso 27 aprile in via Evangelista Di Blasi, a Palermo. Il proprietario, quindi, M.R, aveva sporto regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Altarello, ma tutto pensava, tranne che di ritrovare la propria macchina, tanto da avere espletato già le procedure di perdita di possesso e di annullamento della polizza assicurativa.

Ha fatto i salti di gioia, pertanto, quando dal Comando della Polizia municipale di Monreale gli è giunta la chiamata che lo avvertiva dell'avvenuto ritrovamento.

La vettura era in buone condizioni, ma presentava una forzatura alla portiera che aveva consentito il trafugamento.

Il proprietario, quindi, dopo aver ringraziato gli agenti, ha avuto la possibilità di rientrare in possesso della propria auto, che, essendo momentaneamente sprovvista di copertura assicurativa, è stata trasportata con il carro attrezzi, in attesa di poter circolare nuovamente.