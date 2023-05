Sicurezza stradale, Castrense Ganci premiato oggi a Napoli

Il riconoscimento nell’ambito del progetto “Sii saggio, guida sicuro”

NAPOLI, 17 maggio – Il commissario capo della Polizia Municipale di Monreale, Castrense Ganci è stato premiato oggi alla “Festa della sicurezza”, che si è tenuta alla Mostra d’Oltremare a Napoli nell’ambito del progetto “Sii saggio, guida sicuro”.

Ganci ha ricevuto il riconoscimento per la sua attività formativa, diretta soprattutto agli studenti, sulla sicurezza stradale ed in particolare sull’uso del casco, che ha svolto a più riprese in diverse località italiane nel corso della sua carriera.

La manifestazione si è svolta alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e delle massime autorità politiche, militari e istituzionali regionali.

L’iniziativa ha registrato la partecipazione di oltre seimila studenti, dal momento che è stata seguita da 37 amministrazioni comunali della Regione Campania, che hanno sposato il progetto di sensibilizzazione ed educazione dei giovani alla sicurezza stradale promosso dalla Regione Campania attuato dall’ Anci Campania e che si è avvalso della collaborazione dell’associazione Meridiani, con l’attiva partecipazione dell’università degli Studi di Napoli Federico II.