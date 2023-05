''Nel Segno di Guglielmo'', parte la macchina organizzativa

Martedì 30 un incontro programmatico a Casa Cultura

MONREALE, 22 maggio – Si mette in moto la macchina organizzativa per ridare vita al progetto intitolato “Nel segno di Guglielmo”, legato alla manifestazione rievocativa, che si svolgeva fino a qualche anno fa, che l'amministrazione comunale, come aveva annunciato, avrebbe intenzione di ripristinare.

A questo scopo il comune ha convocato un primo importante incontro per martedì prossimo 30 maggio, alle 16, nei locali di Casa Cultura Santa Caterina, alla presenza degli assessori allo Spettacolo, Fabrizio Lo Verso, di quella all'Unesco, Letizia Sardisco e di quella alla Cultura, Rosanna Giannetto. Si tratterà, in pratica, di un gruppo di lavoro tematico finalizzato alla definizione del progetto.

“Intenzione di questa amministrazione, infatti – si legge nella nota – è quella di far ripartire il corteo di rievocazione storica che racconta le origini della nostra città, costruendo attorno a questo un insieme di iniziative collegate che permettano alla nostra Comunità di immergersi in ambientazioni medievali e di conoscere la nostra storia attraverso tutte le forme d’arte. A tal fine, si intende coinvolgere tutte le associazioni del territorio, le scuole, le istituzioni religiose e tutte le persone che, negli anni passati, hanno contribuito alla nascita e alla crescita di questa importante manifestazione”.

I giorni individuati per la realizzazione dell'evento sono quelli compresi tra il 15 e il 30 settembre, prevalentemente nei fine settimana. La manifestazione sarà inserita all’interno del Settembre Unesco. Data l'importanza dell’evento, è già previsto un investimento di risorse strutturali ed economiche da parte del Comune e della Regione Siciliana.