Lavori Pubblici, si aggiorna l'albo delle ditte di fiducia del Comune

Gli interessati all'iscrizione avranno tempo fino al 30 giugno prossimo

MONREALE, 5 giugno – Ci sarà tempo fino al 30 giugno per gli operatori economici interessati ad ottenere l’iscrizione all’albo delle imprese di fiducia del Comune di Monreale.

Tutto ciò per consentire l’aggiornamento dell’albo stesso per l’affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata o affidamento diretto.

La notizia è stata ufficializzata sull’albo pretorio del Comune dove è stato pubblicato l’apposito avviso pubblico a firma dell’ingegnere Maurizio Busacca, dirigente dell’ufficio tecnico comunale.

L’avviso per la sezione A è rivolto agli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da organismi di diritto privato (SOA) autorizzati dall’Autorità nazionale anticorruzione, mentre nella sezione B potranno iscriversi gli operatori che non dispongono della suddetta attestazione, ma possiedono i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 28, comma 1, dell’allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Le nuove iscrizioni, infine, avranno validità a decorrere dal 1° settembre 2023.