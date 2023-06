San Martino, un grosso albero si abbatte lungo la sp57

Stop al traffico per più di due ore per consentire la rimozione

MONREALE, 6 giugno – Il maltempo che ha caratterizzato le giornate di ieri e di oggi ha provocato danni lungo la SP57, la strada che collega Palermo a San Martino delle Scale, dove un albero di grosse dimensioni è caduto sulla strada trasversalmente.

Fortunatamente nessun ferito per la caduta, nonostante la strada sia molto frequentata e costituisca un’arteria di notevole importanza soprattutto per i pendolari che si spostano in direzione del capoluogo. Inevitabili, però, le ripercussioni sul traffico, che, per forza di cose, ha dovuto subire uno stop di poco più di due ore. Ad intervenire per rimuovere l’albero sono stati i vigli del fuoco, gli addetti della Protezione Civile del comune di Monreale, i carabinieri e gli operati della Città Metropolitana di Palermo.