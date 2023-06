Gli studenti-campioni di futsal della Veneziano-Novelli accolti dal sindaco in Sala Rossa

Riconoscimento in municipio dopo la vittoria del campionato regionale. LE FOTO

MONREALE, 7 giugno – Riconoscimento ufficiale stamattina in Sala Rossa per gli alunni della Veneziano-Novelli vincitori del campionato regionale studentesco di calcio a 5, categoria Cadetti.

A fare gli onori di casa il sindaco Alberto Arcidiacono e l'assessore allo sport Letizia Sardisco, che hanno accolto i giovani atleti accompagnati dal dirigente scolastico Marco Monastra e dai docenti di Scienze Motorie Marzia Bravo e Paolo Scalia.

La rappresentativa monrealese ha disputato la finale regionale lunedì scorso, battendo in una triangolare le squadra delle scuole"Anna Frank" di Agrigento e “Aversa" di Mistretta.

L'iniziativa didattica e la partecipazione ai tornei studenteschi sono l'esito delle attività promosse dal gruppo sportivo, che rappresenta una risorsa preziosa nell'ambito dell'offerta formativa dell'istituto.

Complimentandosi con la squadra e i docenti per il traguardo raggiunto, il sindaco ha fatto una chiacchierata coi ragazzi, invitandoli a partecipare ad un prossimo torneo di calcio a 5. Anche l'assessore allo Sport si è congratulata coi giovani campioni, ponendo l'accento sulle tante opportunità di crescita che la scuola offre.

Non solo una coppa quella conquistata da questi alunni, ma soprattutto un percorso condiviso, come ha sottolineato il dirigente scolastico, in cui le competenze e i valori messi in campo sono quelli trasversali del rispetto degli altri e delle regole, del gioco di squadra, della solidarietà e della cooperazione. Competenze e valori da giocare sempre, nel campo e nella vita.