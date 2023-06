''Una Voce per Monreale'', al via i casting per partecipare

Si terranno il 24 giugno nella sede della Sicily Music Academy. Il 29 luglio la finale in piazza Guglielmo

MONREALE, 8 giugno – Si mette in moto in maniera concreta la macchia organizzativa dell'edizione 2023 di “Una voce per Monreale”, concorso canoro regionale dedicato alla memoria di Marcello Micalizzi.

Sabato 24 giugno, alle ore 16, presso la “Sicily Music Academy” di Salita San Cristoforo, 7 a Monreale, sono in programma i casting per definire il lotto dei partecipanti. Alle selezioni possono aspirare gli aspirtanti cantanti di età compresa fra i 7 ed i 65 anni.

Va ricordato che la serata finale è stata inserita nel programma ufficiale dell'estate monreales e e si svolgerà sabato 29 luglio, alle ore 21 in piazza Guglielmo.

Frattanto diventa ufficiale la notizia della partnership della manifestazione con la EDM. International Production e Top Promotion .

In virtù di questo accordo la società assegnerà ai vincitori i seguenti premi:

I^ Premio assoluto

• Accesso gratuito a tutti gli eventi sanremesi della EDM svolti nella settimana del festival

della musica italiana febbraio 2024

II^ Premio

• Accesso gratuito al contest live Tour Italian Theaters 2024. (Tappa a scelta)

III^ Premio

• Accesso gratuito al contest live Promozione Radiofonica Italiana 2024

Tutti gli artisti preselezionati, inoltre. riceveranno un buono sconto del valore di 25 euro per il contest live Tour Italian Theatre.