Donato al comune il quadro ''A Monreale'' del pittore Saverio Terruso

L’opera è stata collocata nell’aula consiliare Biagio Giordano

MONREALE, 17 giugno – Una giornata particolare ed emozionante per la città di Monreale si è conclusa ieri sera nella sala consiliare del Comune in occasione dell’evento dedicato all'illustre pittore monrealese Saverio Terruso, artista rinomato nella storia della città.

La figlia Anna ha voluto in questa occasione donare un quadro che prende il nome di “A Monreale”. Un saluto a tutti coloro che hanno voluto condividere questo momento intenso per la comunità è stato rivolto dal sindaco Alberto Arcidiacono, che ha ricordato Saverio Terruso come un uomo di grande cultura. “Attraverso questo quadro – ha dichiarato il primo cittadino – è possibile comprendere qualcosa di veramente significativo che evoca grandissime emozioni".

Il sindaco Arcidiacono, prima di concludere, ha voluto poi esprimere un ringraziamento particolare ad Anna Terruso per il prestigioso omaggio, all’assessore Letizia Sardisco e al professore Beppe La Bruna che hanno condotto "uno straordinario percorso che ci ha portato a questo risultato" come lui stesso ha dichiarato.

I lavori del convegno celebrativo sono stati coordinati dal giornalista e funzionario comunale Nicola Giacopelli. Il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia ha dato il benvenuto agli ospiti e ha ringraziato Anna Terruso per la splendida donazione proprio in occasione del ventesimo anniversario dalla scomparsa del padre.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, che ha ribadito l’importanza dell’interiorità che sta alla base dell’opera d’arte donata.

Sono intervenuti fra gli altri, Monsignor Sebastiano Gaglio Rettore della Collegiata che si è soffermato sulla tradizionale processione del Santissimo Crocifisso da lui definita “commovente e partecipata dai fedeli”.

La parte artistica è stata affidata al critico d’arte Aldo Gerbino che ha curato il catalogo “Tenebra d’Allori” di Saverio Terruso, un dono per Monreale.

Durante il corso del convegno la figlia dell'artista, Anna Terruso, ha letto con grande emozione una splendida dedica che apre il nuovo catalogo, con cui definisce in onore e ricordo del padre, il dipinto "Monreale" emblema della sua carriera pittorica. A chiudere i lavori è intervenuta l’assessore all’Unesco Letizia Sardisco che ha ringraziato in modo particolare il professore Beppe La Bruna e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento tra cui il professore Marcello Buffa i suoi studenti dell’Accademia, gli uffici comunali, i fotografi Giuseppe Giurintano, Giovanni Lo Jacono e Nicolò Balsano.