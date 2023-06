Fine dei contrasti: i tassisti di Monreale potranno lavorare pure a Palermo

Il Tar dà loro ragione. Si conclude una vicenda durata più di un decennio

MONREALE, 21 giugno - Si conclude positivamente con la vittoria dei tassisti monrealesi una vicenda che andava avanti da oltre un decennio.

È stato il Tar si Palermo a sancire l'importante principio secondo il quale questi lavoratori potranno operare sul territorio della Città Metropolitana, ivi compresi, quindi gli scali di maggio traffico veicolare, come il porto e la stazione del capoluogo e l'aeroporto di Punta Raisi. Piena soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono secondo il quale “si afferma quindi un importante principio di giustizia per il quale la mia amministrazione ha lavorato è si è strenuamente battuta per questo risultato storico che finalmente ripaga la serietà e la professionalità dei tassisti monrealesi che non hanno mai perso la speranza per qualcosa che oggi si è tradotto in diritto. Ci siamo già attivati presso la Città Metropolitana – conclude Arcidiacono – per sollecitare la stesura del regolamento, anche se ad onor del vero stava già provvedendo tempestivamente”.

Soddisfatti, naturalmente anche i tassisti di Monreale che vedono riconosciute le loro ragioni che finalmente hanno raggiunto un punto di svolta. Dopo anni di lotta e di contrasti legali, i lavoratori si erano rivolti allo studio legale dell'avvocato Alessandro Palmigiano.

Il ricorso presentato dalla categoria taxi di Monreale, come detto, ha avuto esito positivo. Adesso i tassisti di Monreale, come afferma una nota a firma del loro portavoce, Pietro Maniscalco – “auspicano che finalmente si possa instaurare un rapporto di pace con i colleghi di Palermo tale da migliorare la qualità lavorativa, condividere e contribuire all'incremento del turismo nella nostra meravigliosa terra”.