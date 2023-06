A Villa Savoia ieri la terza edizione della festa della musica

Promossa dalla Pro Loco di Monreale ha visto la partecipazione delle scuole e degli studenti monrealesi. LE FOTO

MONREALE, 22 giugno –La Festa della Musica per la terza edizione annuale consecutiva si è tenuta ieri nella splendida cornice delle terrazze di Villa Savoia.

L’evento musicale anche quest’anno si è tenuto il 21 giugno per celebrare il solstizio d'estate così come accade in più di 120 nazioni in tutto il mondo. La festa della musica è stata organizzata a Monreale grazie alla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e le scuole per celebrare la musica come fattore culturale e umano capace di unire al di là di ogni barriera. La capacità della musica di creare momenti di condivisione ha così avuto lo scopo di far nascere un momento di festa e sinergia tra tutti gli studenti delle scuole partecipanti, ovvero gli istituti comprensivi Margherita di Navarra, Veneziano-Novelli e Guglielmo II.

Performance di grande interesse tra gli strumenti musicali più svariati hanno così reso la serata davvero originale e ben riuscita. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore Letizia Sardisco cui ha fatto seguito l’intervento di Amelia Crisantino, presidente della Pro Loco, che ha ribadito come quest’evento abbia collegato Monreale al resto del mondo in cui si è celebrata in questa giornata, così particolare, la musica e la sua grandezza.

“Vivi la vita…con la musica nel cuore”: questo il titolo dato all’evento monrealese per sottolineare come la musica sia fondamentale nella crescita e nell’identità di una comunità. I momenti musicali delle scuole sono stati allietati da alcune esibizioni del quartetto di clarinetti dell’associazione Guglielmo II di Monreale e al termine da un’esibizione di danza a cura delle allieve del maestro Salvatore Renda.

In particolare, la scuola Guglielmo II si è esibita con il coro dei bambini della scuola dell'infanzia sulle note di “Sono arrabbiatissimo" di Lorenzo Tozzi; per la Margherita di Navarra dopo un pensiero iniziale sul valore della musica , ha esordito un ensemble di trombe e poi si sono susseguiti 7 solisti (4 al pianoforte , 2 al glockenspiel, 1 alla tromba); per la scuola Veneziano-Novelli, dopo un pensiero introduttivo sulla musica, ha aperto l’esibizione una coreografia colorata cui sono seguiti 4 solisti ( 2 al pianoforte, 2 alla chitarra) con un ensemble di chitarre e con un’esibizione ritmica finale della “Secchio band”.