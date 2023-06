Asilo nido di via Venero, va in pensione Salvatore Boscaino

Ieri ha salutato i colleghi del plesso “Giaccone”, oggi il commiato in Sala Rossa

MONREALE, 23 giugno – È andato in pensione ieri, dopo una lunga attività lavorativa all’asilo nido comunale di Via Venero, il dipendente Salvatore Boscaino.

Ieri ha salutato i colleghi nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte l’assessore ai Servizi sociali Sandro Russo e il consigliere Flavio Pillitteri. Oggi saluterà il sindaco Alberto Arcidiacono e l’amministrazione in Sala Rossa.

“Storico dipendente comunale – ha detto Pillitteri – che con le nostre educatrici e tutto il personale dell’asilo nido, ha visto passare in questi anni, intere generazioni di monrealesi.

Gli diciamo gazie, per la passione e l’abnegazione con la quale ha svolto la sua professione, in un ambiente così delicato e particolare come il nido d’infanzia. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti del nido, per la cura, l’amore e la professionalità con la quale accompagnano in un percorso di crescita i nostri piccoli bimbi”.