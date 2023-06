Erano compagne di scuola alla Novelli, si riuniscono dopo 44 anni

Emozionante serata per le ex alunne del quinquennio 1974-79

MONREALE, 24 giugno – Si sono riunite dopo 44 anni. Sono le componenti del gruppo classe della scuola elementare Pietro Novelli che hanno frequentato assieme dal 1974 al 79, alunne della maestra Anna Maria Ganci.

Una serata assieme per ricordare con affetto, ma anche con un po’ di nostalgia i bei tempi andati dell’infanzia. Purtroppo non tutte hanno potuto partecipare all'incontro, poiché alcune vivono fuori. Erano presenti Giusy Giangrande, Luisa Anselmo, Vita Massi, Loredana Pupella, Maria Grazia Termini, Carmela Messina, Rosi La Mantia, Maria Venturella, Patrizia D'Amico, Ornella Galano e Susanna Intravaia. E’ stata una serata emozionante, come riferiscono, nella quale c’è stato spazio pure per una lettera di Maria Grazia Termini.