Scuola Veneziano-Novelli, vanno in pensione quattro insegnanti

Si tratta di Francesca Lo Cascio, Rosalia Lo Piano, Maria Rita Nobile e Michela Schillaci. LE FOTO

MONREALE, 30 giugno – Festa di pensionamento oggi alla Veneziano-Novelli. A concludere il percorso lavorativo quattro docenti che per tanti anni hanno prestato meritoriamente la loro opera presso l’istituto monrealese.

Si tratta delle docenti Francesca Lo Cascio, insegnante storica della scuola dell'infanzia, Rosalia Lo Piano, insegnante della primaria in servizio da decenni al plesso Novelli, Maria Rita Nobile, docente di lingue che, dopo un lungo servizio alla scuola media Guglielmo II, conclude la sua carriera alla Veneziano-Novelli e Michela Schillaci, docente di matematica, anche lei da decenni nella famiglia scolastica dell’istituto.

Insegnanti che hanno lasciato il segno nella comunità monrealese e nella storia degli istituti scolastici del territorio. Applaudite e omaggiate dal preside e dal collegio dei docenti, le quattro neo pensionate hanno condiviso con familiari e colleghi, le emozioni che l'importante traguardo del pensionamento porta con sé.

Uno scambio di testimonianze ed un passaggio di consegne, come ha sottolineato il dirigente scolastico Marco Monastra, tra chi dona la propria esperienza e chi la riceve per farne risorsa da reinvestire nella crescita della scuola che festeggia, per la prima volta in maniera condivisa tra i tre ordini scolastici, il momento conclusivo di tante onorate e brillanti carriere di insegnamento.