Rifiuti ed erbacce nelle zone periferiche, il comune interviene

Giuliano: “Si stabilirà un ordine di priorità per procedere alla bonifica”

MONREALE, 2 luglio – Rifiuti, erbacce e strade sempre più colabrodo con una viabilità che diventa difficile a causa del manto dissestato. Nella zona di Fiumelato, a due passi dal parco acquatico, le aiuole sono sommerse da erba selvatica alta e rifiuti di ogni genere normalmente scaricati. Il problema riguarda diverse zone della città.

A breve inizieranno gli interventi di bonifica in zona. A darne conferma è l'assessore Antonella Giuliano - e altri riguarderanno le vie: Fiumelato Spartiviolo, Cannolicchio, Tre Canali, Santa Liberata, Corpo di Guardia, Frassinelli e Mulini.

Ormai, le zone lontane dal centro urbano sono abitate da molte persone e tutto l'anno. Per alleviare o migliorare le condizioni di vita dei residenti nelle aree periferiche, bisogna ripensare al concetto di periferie.

"Al momento sono in itinere interventi in diverse zone che proseguiranno per tutta questa prima settimana del mese - spiega Antonella Giuliano, assessore Verde e Arredo urbano- giornalmente effettuiamo sopralluoghi nel territorio e inserimenti in programmazione a cui si aggiungono anche le segnalazioni che ci pervengono dalla cittadinanza. È chiaro aggiunge -che poi su queste si attua una valutazione e si stabilisce un ordine di priorità dato dal caso specifico, a secondo delle condizioni di rischio per la viabilità, di incendio ma stiamo cercando e cercheremo di intervenire in più zone possibili del territorio seppur la forza lavoro impiegata per interventi di verde pubblico è oggettivamente insufficiente nel numero di unità rispetto a quelle che invece servirebbero per coprire un territorio tanto vasto come è, appunto, il nostro.

Per ovviare a tale problema, infatti, stiamo avviando una serie di corsi di formazione al nostro personale in modo da potenziare l'organico a disposizione, considerato che per le attività di decespugliamento occorrono appositi patentini ed attestati".