Ieri la commemorazione della strage di Portella della Paglia

Scoperto un cippo commemorativo a 74 anni di distanza dal tragico evento

MONREALE, 3 luglio –Si è svolta ieri a Portella della Paglia, località di Monreale, la commemorazione della strage avvenuta ben 74 anni fa.

In un agguato teso dalla banda Giuliano persero la vita gli agenti della Polizia di Stato Carmelo Agnone, Candeloro Catanese, Carmelo Lentini, Michele Marinaro, Quinto Reda, i quali scortavano il commissario Mariano Lando. Erano in forza al Reparto Autonomo guardie di Pubblica sicurezza presso l'Ispettorato Generale Guardie di Pubblica sicurezza per la Sicilia e componenti del Nucleo Mobile di San Giuseppe, un avamposto istituito per la repressione del banditismo e la cattura della banda di Salvatore Giuliano.

Dal 2016 l’associazione Libera è impegnata a recuperare la memoria di questo tragico evento e ieri dopo ben 74 anni è stato scoperto un cippo commemorativo, realizzata da maestro Nicolò Giuliano, sul luogo dell’eccidio su cui è stata deposta una corona di alloro grazie alla collaborazione tra il Comune di Monreale, la questura di Palermo e le associazioni Libera, Legambiente, Liberessenze, Pro Jato e Proloco Monreale. All’evento erano presenti l’assessore comunale di Monreale, Letizia Sardisco, il vicario della questura di Palermo, Luca Vattani, l’assessore regionale, Nuccia Albano, il segretario generale della Città metropolitana di Palermo, Francesco Fragale, l'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, don Massimiliano Purpura, cappellano provinciale della Polizia di Stato oltre ai familiari delle vittime, ai componenti dell’associazione Libera e a rappresentanze di carabinieri e polizia. Ha preso parte alla cerimonia anche una rappresentanza dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale in uniforme sociale e bandiera.