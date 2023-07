Rischio incendi, domani allerta arancione

Temperature in salita, la Protezione Civile indica “preallerta”

PALERMO, 6 giugno – Prosegue la discesa delle infezioni da Covid-19 in Sicilia, in linea con la tendenza su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il rischio di ondate di calore, per le giornate di domani e dopodomani, a Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi centigradi (livello 1, colore giallo). Per quanto attiene al rischio di incendi, permane “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).

Per quanto riguarda la situazione sul territorio nazionale, la permanenza di una vasta area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale continua a convogliare masse d’aria umide e moderatamente instabili anche sulle nostre regioni settentrionali. Domani l’instabilità si manifesterà sui settori alpini e in maniera più isolata su quelli appenninici, mentre altrove il tempo sarà generalmente stabile con l’istaurarsi di un’onda di calore su tutto il territorio che farà registrare valori massimi da elevati a molto elevati, specie sulle due Isole maggiori.