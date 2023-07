Il bis de ''I Quaranta che ballano 90'', un successo annunciato

Tre ore di spettacolo in una piazza Guglielmo ancora stracolma

MONREALE, 9 luglio – Chi ancora aveva negli occhi e soprattutto nelle orecchie l’appuntamento del 30 aprile scorso non aveva dubbi: anche la serata di ieri de “I Quaranta che ballano 90” sarebbe stata una successo. E il risultato non ha per niente tradito le aspettative.

Molto probabilmente quello di ieri sera costituiva l’appuntamento di punta del fitto cartellone dell’estate monrealese messo su dall’amministrazione comunale e ci sono molte probabilità che risulti anche quello più gettonato.

Anche ieri sera infatti, piazza Guglielmo si è trasformata in una maxi discoteca all’aperto, dove hanno risuonato musiche già datate, ma sempre belle e in grado di far scatenare il pubblico e farlo saltare al ritmo coinvolgente dei successi di qualche decennio fa.

Sono state tre ore filate di ritmo, di note e soprattutto di divertimento, perché tutti coloro che sono accorsi in piazza Guglielmo (era quasi quanto quelli dell’appuntamento di aprile) si sono divertiti davvero. Merito di un gruppo, che a Palermo e provincia va per la maggiore perché composto da professionisti bravi, che sanno utilizzre le chiavi giuste per coinvolgere la gente e far trascorrere ad essa una serata di allegria e spensieratezza.

Ha funzionato la macchina organizzativa: nessun incidente degno di nota, nessun problema di ordine pubblico. Il bello è stato anche questo. Peraltro erano presenti le squadre della Protezione civile, che hanno svolto egregiamente il loro compito. Affari d’oro per i locali del centro storico, letteralmente presi d’assalto da una moltitudine di gente, che, complice la serata di caldo estivo, ha consumato di tutto e di più. Anche l’obiettivo di creare indotto, almeno per ieri sera, è stato ampiamente centrato.

L’estate monrealese adesso proseguirà con altri appuntamenti, più o meno sentiti. Quello de “I Quarata che ballano 90” certamente sarà (meritatamente) uno di quelli clou della stagione 2023.